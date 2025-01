Clamoroso Juve, il Manchester City piomba su Cambiaso: pronta un'offerta pazzesca

Il Manchester City piomba su Andrea Cambiaso . L'esterno classe 2000 della Juve è finito nel mirino di Pep Guardiola , che vorrebbe acquisire le sue prestazioni sportive già in questa sessione di mercato. Sarebbe pronta un'offerta da oltre 60 milioni di euro , ma per la Juve non è in vendita . Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.

Manchester City su Cambiaso, la Juve fa muro

Il Manchester City di Pep Guardiola vuole Andrea Cambiaso. Tra i giocatori più utilizzati da Thiago Motta nella prima parte di stagione, rappresenta un elemento duttile, in grado di interpretare più ruoli su ambo le corsie esterne. Con l'ex allenatore del Bologna, peraltro, ha dimostrato di sapersi muovere anche all'interno del campo, adattandosi alle idee e alle richieste dell'italo-brasiliano. Nelle ultime settimane, complice un problema alla caviglia riportato proprio contro il Bologna, ha saltato alcune partite, per poi aumentare gradualmente il suo minutaggio. A Bergamo, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, è tornato titolare. Adesso, i Citizens vorrebbero subito portarlo in Premier League, offrendo al ragazzo cinque anni di contratto più un'opzione di rinnovo per il sesto anno, ma la Juve non cederà salvo offerte che vanno ben oltre la valutazione del cartellino.

Tutti i numeri di Cambiaso con la Juve

Andrea Cambiaso, che compirà 25 anni il prossimo 20 febbraio, è uno dei calciatori che ha convinto di più in maglia bianconera nell'ultimo anno e mezzo. L'ex Bologna, partito dal settore giovanile del Genoa, ha prima beneficiato della gestione di Massimiliano Allegri e poi è diventato un punto di riferimento di Thiago Motta, che lo ha utilizzato sia nel ruolo di esterno offensivo sia nei quattro di difesa, a destra e a sinistra. Un'invidiabile duttilità, associata ad evidenti qualità tecniche, che gli ha consentito di attirare le attenzioni di una big europea come il Manchester City. Con i colori della Juve, dalla stagione sportiva 2023/24, ha messo a referto 64 presenze, 5 reti e 8 assist, vincendo una Coppa Italia al termine della scorsa annata. In questo campionato, invece, sono 19 le apparizioni, con 2 gol e un assist vincente, a fronte di 1.349 minuti giocati.

Dove giocherebbe Cambiaso nel Manchester City di Guardiola

Qualora si concretizzasse la cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City, Pep Guardiola avrebbe l'opportunità di usufruire delle caratteristiche del classe 2000 in più ruoli e in diverse zone del campo. Nel 4-2-3-1 disegnato in partenza dall'ex manager del Barcellona, anche nell'ultimo match pareggiato contro il Brentford, il calciatore originario di Genova potrebbe insidiare la titolarità di Matheus Nunes sulla corsia destra, oltre a garantire una maggiore propensione offensiva sul versante mancino, nel caso in cui venisse preferito al croato Gvardiol, più strutturato fisicamente. Quello di Guardiola è senza dubbio un sistema di gioco molto dinamico, che muove continuamente le pedine e non può che beneficiare della duttilità di giocatori come Cambiaso. Basti pensare ad un fuoriclasse del calibro di Bernardo Silva, che nasce esterno offensivo e ora si ritrova in cabina di regia davanti alla retroguardia dei Citizens, al fianco dell'ex Inter Kovacic. L'attuale giocatore della Juve, peraltro, si giocherebbe il posto anche sulla trequarti, nel trio alle spalle di Erling Braut Haaland: difficile, quest'anno, battere la concorrenza di Foden e Savinho, ma se l'inglese dovesse agire in una posizione più centrale, De Bruyne potrebbe abbassarsi e lasciare spazio al talento ligure su una delle due corsie. Un jolly che amplierebbe, sicuramente, il ventaglio di soluzioni a disposizione di Guardiola.

Le tappe della carriera di Cambiaso

Andrea Cambiaso, una favola in stile Moreno Torricelli. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Genoa, il classe 2000 ha accettato di iniziare la "gavetta" in Serie D, trascinando l'Albissola alla sua prima promozione tra i professionisti nella stagione 2017/18. E già lì, assist e diversi cambi di ruolo. Poi, il passaggio al Savona e il successivo trasferimento all'Alessandria, dove viene fermato solo da un grave infortunio al ginocchio. La rottura del legamento crociato, però, non fa che alimentare la fame di un ragazzo destinato ad arrivare nell'Olimpo del calcio italiano. Il rientro ai piedi della Lanterna, dopo una breve parentesi all'Empoli in Serie B, segna la definitiva consacrazione del giocatore: con il Grifone, nella stagione 2021/22, arrivano 4 assist e il primo gol in Serie A. Si guadagna così la chiamata del Bologna di Thiago Motta e arricchisce il suo bagaglio tecnico, confermandosi un jolly sulle corsie esterne, in difesa e sulla trequarti offensiva. E infine, la proposta della Juventus e l'approdo a Torino alla corte di Massimiliano Allegri, prima di ritrovare il tecnico italo-brasiliano anche sul prato dell'Allianz Stadium. Un giocatore universale, che nel giro di pochi anni si è guadagnato la Vecchia Signora e ora le attenzioni del Manchester City.