Cambiaso e l'operazione tra Juve e Manchester City: tutte le cifre e cosa può succedere

Non piange il telefono sulla linea Manchester-Torino. Non è lo United a chiamare né la Juventus, bensì il City di Guardiola che vuole Andrea Cambiaso, a cifre da capogiro. Perché negli ultimi giorni gli inglesi hanno alzato il tiro tra Abdukodir Khusanov, uzbeko del Lens che piaceva proprio alla Juve, Vitor Reis, brasiliano del Palmeiras, nonché Omar Marmoush , egiziano dell'Eintracht Francoforte. Tantissimi i soldi spesi per rinforzare una squadra che in estate non aveva fatto altro che riportare a casa Ilkay Gundogan e sulla cui testa spende una spada di Damocle, quella sentenza che si attende per le presunte infrazioni commesse negli scorsi anni e che potrebbero costare caro agli uomini di Guardiola. Così l'intenzione è quella di anticipare le spese per i vari obiettivi, evitando eventuali blocchi di mercato, fra cui rientra anche Cambiaso. La Juventus da par suo nega che sia in vendita, ma nei rapporti intercorsi con il City si è parlato anche di prezzo: 70 milioni . Una cifra esorbitante che lo porterebbe al primo posto dei terzini più costosi del mondo, davanti ad Hakimi, 68, e Cucurella, poco più di 65. Un ammontare che, nel 2009, gli sceicchi avrebbero voluto spendere per portare Kakà a Manchester, salvo poi vedere l'affaccio dalla finestra di Milano e l'annuncio della permanenza (fino a giugno).

Strategie

Nella scorsa estate il laterale era stato oggetto di diversi interessamenti da club della Premier League, sebbene non così importanti, né come costo del cartellino né per l'ingaggio che sarebbe poi andato a prendere. Sebbene sia da escludere che il City possa arrivare alla richiesta della Juve, è pacifico che ci possa avvicinare molto. Una prima offerta non è ancora arrivata ed è da attendersi intorno ai 60 milioni, da capire se ci saranno bonus oppure tutti in parte fissa. Da lì partirà la trattativa per cercare di capire se ci saranno margini per concluderla serenamente per tutti. In questo senso domani sarà una giornata chiave perché sono previsti contatti fra le parti, anche perché gennaio non è poi così lontano dalla fine.

Lo vuole Pep

A sceglierlo, a scanso di equivoci, è stato proprio Pep Guardiola. Perché Cambiaso è forte fisicamente, ha qualità, può giocare praticamente in tutti i ruoli sulle fasce fra difesa, centrocampo e attacco. Questa duttilità fa comodo per chi è abituato a sorprendere l'avversario con alchimie tattiche e, probabilmente, lo vede anche come un discreto sostituto per Kyle Walker, che ha chiesto la cessione già a partire da questo mese La sensazione è che a giugno, tra cinque mesi, tutto potrebbe essere più semplice perché la Juventus capirà il suo percorso e avrebbe più tempo per sostituirlo, ma il pressing degli Skyblues rischia di rimanere una tantum, una sola volta, cioè questa. La palla poi passerà ai bianconeri che capiranno se cederlo (e di fatto avere i quattrini per rattoppare la difesa, con Hancko, Tomori o chi per loro) oppure cortesemente rifiutare, con il rischio che ne consegue. Mai come questa volta, però, pagare moneta e vedere cammello: l'offerta non è ancora arrivata ma è attesa entro la fine della settimana. Per ora ci sono solo proiezioni e periodi ipotetici che verranno spazzati via dalla realtà nel giro di qualche decina di ore.