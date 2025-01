Il tesseramento di Kolo Muani alla Juventus è slittato per una clamorosa svista del Psg. Il club francese ha infatti superato il limite dei sei prestiti consentiti per le operazioni fuori dalla Francia, obbligando il club bianconero a rimandare l'annuncio dell'attaccante. Nonostante le carte firmate già nei giorni scorsi e l'arrivo del calciatore a Torino, bisognerà quindi ancora aspettare per l'ufficialità del giocatore.

