Svista Kolo Muani, Juve furiosa. Poi l’ufficialità di Kvara: la folle giornata del Psg

Prima le polemiche per l’errore riguardante Kolo Muani, poi l’annuncio ufficiale di Kvaratskhelia dal Napoli: il venerdì del Psg è stato sicuramente molto particolare. Il club francese, infatti, aveva superato il limite dei prestiti degli over, obbligando la Juventus a rimandare il tesseramento dell’attaccante. La svista sulla cessione dell’ex Eintracht ha fatto molto rumore nelle ultime ore. La Vecchia Signora si è detta furiosa per questo ritardo, che ha impedito al club di inserire il calciatore nella lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Milan. I tempi si sono quindi prolungati, con il Psg alla prese con la soluzione del problema. Come? Richiamando dal prestito uno dei calciatori in uscita e cedendolo a titolo definitivo. In questo modo, Kolo Muani sarebbe il sesto calciatore ceduto in prestito.