Juve al bivio, Kelly e Veiga: Giuntoli accelera sul difensore

Una ricerca no-stop, senza tregua, che già da qualche giorno ha concentrato le proprie attenzioni in Inghilterra, in particolare su Newcastle e Londra dove giocano rispettivamente Kelly e Renato Veiga del Chelsea. Entrambi sono finiti nei radar della Juve dopo le complicazioni con Araujo e Tomori , mentre Hancko è stato comunque prenotato per giugno. Un noto intermediario sta lavorando così ai fianchi delle due società per avvicinare uno degli obiettivi alla Vecchia Signora. Il tempo stringe: Giuntoli vuole consegnare presto a Thiago Motta il primo difensore .

La risposta a caldo del Newcastle è stata negativa, ma i bianconeri hanno proseguito i contatti fino a ieri notte, con l’obiettivo di arrivare a una cessione in prestito con un riscatto a determinate condizioni. E anche oggi ci saranno altri colloqui.

Juve-Veiga, la trattativa con il Chelsea

L’apertura del Chelsea è stata invece più veloce, ma servirà comunque trovare la formula giusta e, nel contempo, un pò di pazienza per tutti gli incastri. I Blues hanno infatti rifiutato nei giorni scorsi la prima proposta dal Borussia Dortmund, che potrebbe rilanciare, e sono dell’idea di ottimizzare l’eventuale partenza del portoghese. Nei piani dei Blues con l’infortunio di Fofana, Veiga potrebbe avere più spazio, ma a Londra sono tutti dell’idea che con l’avvicinarsi della chiusura del mercato le possibilità di una partenza del giocatore valutato sui venti milioni di euro siano destinate ad aumentare. L’obiettivo del club bianconero in ogni caso non cambia ed è quello di impostare un prestito con riscatto a fine stagione. Veiga, ricordiamolo, è apprezzato per la sua duttilità: può giocare come centrale, terzino ed è stato utilizzato anche come centrocampista. Non sono ancora scomparsi dai radar Axel Disasi del Chelsea e Kevin Danso del Lens. A un passo dal trasferimento alla Roma la scorsa estate, l’austriaco continua a essere considerato un nome sempre valido, ma in questo caso c’è il problema della formula: i francesi non sono intenzionati a cederlo in prestito.

Juve, le possibili cessioni

Non solo entrate. La Vecchia Signora è in attesa anche di novità su Arthur, nel mirino dell’Everton dopo i tentativi del Betis. Sono previsti degli aggiornamenti anche su Fagioli, finito sul mercato dallo scorso novembre e valutato dalla società sui venti milioni di euro. Per quanto riguarda invece le trattative con il City, va ricordato che la necessità dei Citizens resta sostituire Rodri. Nei radar degli inglesi c’è sempre anche Douglas Luiz, e da quello che il club di Guardiola risparmierà dal sostituto dello spagnolo si determinerà il budget per Cambiaso. La Juve non vorrebbe vendere il laterale classe 2000, potrebbe però vacillare di fronte a un’offerta ritenuta irrinunciabile.