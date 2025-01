Todibo, la Juve torna alla carica: i dettagli della trattativa con il West Ham

Juve, non solo Veiga . Per rinforzare la difesa, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal , il club bianconero punta anche a Jean-Clair Todibo . Ritorno di fiamma per il giocatore francese, che la scorsa estate il Nizza ha girato i n prestito con obbligo di riscatto al West Ham .

Todibo dal West Ham alla Juve: i dettagli

Todibo ha aperto al trasferimento in bianconero. Il West Ham sta valutando di farlo partire. I club ragionano sulla formula dell'operazione: come per Veiga, la Juve punterebbe al prestito (con diritto di riscatto). Il West Ham cerca garanzie in merito alla cessione a titolo definitivo, se il classe 1999 farà bene all'ombra della Mole.