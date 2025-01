Juve, Vlahovic verso l’addio: cessione o braccio di ferro

La première di Kolo Muani può far scendere un altro sipario. Malinconicamente ammainarlo, dopo tre anni da c'eravamo tanto amati ed esborsi record. Dusan Vlahovic e la Juventus rischiano di entrare nell'ordine di idee di una guerra fredda, glaciale e senza quartiere. «Non ha giocato per scelta tecnica», la confessione di Thiago Motta per quanto era accaduto con il Milan, opzione poi ripetuta nel pareggio di Bruges, mentre il serbo è entrato a pochi minuti dalla fine, pochissimi tocchi, nessuna occasione neanche in potenza. Tre anni fa, era il gennaio 2022, Vlahovic aveva chiaramente sposato il progetto Juve, ritenuto ancora migliore di Bayern Monaco e Arsenal, già pronte per l'estate. Assegno da 75 milioni di euro alla Fiorentina di Rocco Commisso, da 11 per le commissioni, più un corposo bonus alla firma spalmato sulle ultime due stagioni, con lo stipendio che arriva alla fantasmagorica cifra di 23 milioni lordi, la più alta in Serie A. Non è forse elegante parlare di soldi, ma i conti sono presto fatti: 150 milioni spesi finora per trovarsi a diciotto mesi dalla fine del contratto senza una reale prospettiva di rinnovo. E senza una maglia da titolare per cui combattere.