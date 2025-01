Juve, Chabot è l’ultima idea di mercato. Hancko solo se parte Cambiaso 

È il giorno di Renato Veiga . Il difensore portoghese è atteso oggi a Torino e domani svolgerà le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter iniziare la sua avventura in bianconero e diventare un’alternativa preziosa per il reparto arretrato che necessita di nuova solidità, come dimostrato anche dalla sconfitta con il Napoli. Grazie alla sua duttilità, infatti, il jolly in arrivo in prestito dal Chelsea può agire sia da centrale (e dare così il cambio a Gatti e Kalulu ), sia da terzino sinistro; un po’ come faceva Cabal. L’infortunio del colombiano, unito a quello di Bremer e all’addio di Danilo, impone però almeno un altro acquisto, tanto che Cristiano Giuntoli continua a lavorare su altre piste, sempre in prestito. Innanzitutto Lloyd Kelly del Newcastle , per il quale vorrebbe condizionare l’obbligo di riscatto al numero di presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, anche se il club inglese al momento non apre a questa ipotesi. Un po’ più fredda l’idea Todibo perché il francese, a lungo inseguito in estate prima che finisse al West Ham, al momento è alle prese con un infortunio muscolare mentre resiste la soluzione che porta a Empoli e al georgiano Goglichidze. Dalla Germania, spunta anche il nome nuovo di Chabot dello Stoccarda.

Il pressing

L’obiettivo principale resta comunque Hancko. La Juve ha già in pugno lo slovacco per la prossima stagione ma sta premendo per provare a vincere la resistenza del Feyenoord per riuscire a concretizzare l’acquisto già in questa sessione invernale. Giuntoli ci proverà fino a ridosso del gong del mercato, previsto per il 3 febbraio; la chiave per consentire un’accelerazione dei bianconeri e far crollare il muro degli olandesi è il possibile addio di Cambiaso in direzione Manchester City. È attesa infatti a breve un’offerta del club inglese per l’azzurro che potrebbe rivelarsi decisiva. Con almeno 60-65 milioni in cassa, la Juve potrebbe alzare l’offerta per Hancko, valutato attorno ai 30 milioni.