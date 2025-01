Juve, si avvicina la cessione di Fagioli: ecco chi lo vuole subito

Nicolò Fagioli è più lontano dalla Juventus. Dopo i contatti di inizio gennaio, il Marsiglia ha deciso infatti di alzare il pressing per consegnare a Roberto De Zerbi il centrocampista bianconero. Fuori dai piani di Thiago Motta, il giocatore è stato messo sul mercato lo scorso novembre, e ora siamo nella fase decisiva per il suo trasferimento. La Vecchia Signora lo valuta sui 20 milioni di euro e vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. I francesi offrono invece un prestito con diritto, ma sono pronti a trattare sulle condizioni. Sullo sfondo, anche delle società inglesi e spagnole.