Juve, ecco Renato Veiga: il portoghese è atterrato a Torino

TORINO - Nuovo rinforzo per la Juventus. Dopo gli arrivi di Antonio Costa e Kolo Muani, quest'ultimo in gol all'esordio in bianconero nella trasferta del Maradona contro il Napoli, Thiago Motta accoglie anche Renato Veiga. Il difensore, classe 2003, è infatti atterrato da qualche minuto all'aeroporto di Torino Caselle.