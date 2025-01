Danilo al Flamengo è ufficiale: l'annuncio del club brasiliano

Danilo, il benvenuto social del Flamengo

A corredo del messaggio, un montaggio video di benvenuto dove è stata rispolverata un'intervista del 2019: Danilo non nascondeva di essere un tifoso del Flamengo. Poi un carosello di immagini con la maglia della Juve, che ha salutato dopo poco meno di sei anni dal suo arrivo. Altri frammenti con la maglia del Brasile e con quella del Manchester City, che nell'estate del 2019 lo aveva ceduto alla Vecchia Signora. "Leader, tecnico, vincente, esperto, versatile", le parole in sovraimpressione scelte per presentarlo ai suoi nuovi tifosi in maniera sintetica. Danilo è un nuovo calciatore del Flamengo: è ufficiale. Contratto fino alla fine del 2026.