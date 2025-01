Vlahovic, la chiamata di Ronaldo non è bastata: i motivi del no all'Arabia Saudita

La chiamata di Cristiano Ronaldo non è bastata: Vlahovic ha rifiutato l'offerta dell'Al-Nassr arrivata nei giorni scorsi al suo entourage. Gli arabi, infatti, hanno dovuto ritirare la proposta da circa 20 milioni di euro all'anno, puntando su altri obiettivi. I motivi del no del serbo? In primis il desiderio di rimanere in Europa e di continuare a giocare in un campionato prestigioso. Poi, la volontà di attendere offerte anche dalla Premier, dove ha degli estimatori, frenati però dalle sue richieste e da quelle della Juventus. Non va dimenticato che Vlahovic oggi guadagna circa 12 milioni di euro a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi la riflessione su un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe scattare solo in caso di offerta choc.