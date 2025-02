Juve, retroscena di mercato: due club hanno provato a prendere un talento bianconero

Esiste anche un altro mercato, quello delle trattative ideate, ma mai impostate e quindi realizzate. Un esempio è il tentativo per Adzic, talento della Juve, che il Genoa ha provato fino all’ultimo ad ingaggiare con la formula del prestito. Il montenegrino, in campo all'occorrenza con la Next Gen, si è preso la scena per l’assist di tacco e, soprattutto, per il gol su punizione all’incrocio contro il Benevento. Un momento magico per il classe 2006, che pure nelle scorse settimane ha ricevuto offerte da diversi club europei.