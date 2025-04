Conceição, ultima fermata: la Juve voleva riscattarlo, mentre ora...

Nel giorno del debutto di Tudor, Conceiçao era entrato in campo sgusciando come un’anguilla tra dribbling, accelerazioni e cambi di ritmo. Poi, dopo Juve-Genoa, si è seduto in panchina all’Olimpico e lì si è incupito, fino a lasciarsi andare a uno sfogo criptico che è stato letto come il primo mal di pancia della nuova gestione. Cosa intendesse Francisco con la frase «un giorno tutti sapranno», pubblicata su Instagram dopo Roma-Juve, non è dato saperlo. Il caso è rientrato “alla Tudor-maniera”: con un dialogo franco, con un paio di pacche sulle spalle e con un ingresso in campo la settimana successiva, giusto per non alimentare le ipotesi di punizioni o spaccature. Contro il Lecce Conceiçao è così subentrato, ma senza incidere. Anzi, è stato tra quelli redarguiti pubblicamente dall’allenatore. Tudor, commentando la sofferenza degli ultimi minuti, ha candidamente ammesso: «I cambi non mi sono piaciuti, sono stato calciatore anche io ma non voglio alibi da nessuno». Di sicuro, il portoghese non sta vivendo un gran momento di forma. Il 3-4-2-1, nuovo modulo che ha tarpato le ali per valorizzare lo sviluppo centrale del gioco, ha fatto diverse “vittime”; tra queste, il figlio d’arte che ha nella fascia un habitat quasi naturale e attacca molto meglio di come difende.