Juve, Giuntoli in bilico: si va verso l’addio

TORINO - Situazione incandescente in casa Juventus . Dopo una stagione tutt'altro che positiva, culminata con la qualificazione alla Champions League raggiunta all'ultima giornata, la ' Vecchia Signora ' si prepara a un riassetto totale dei vertici societari: dall'arrivo di Damien Comolli - ormai ex presidente del Tolosa dal 2020, proprio ieri ha rassegnato le dimissioni - al ritorno di Matteo Tognozzi (oggi direttore sportivo del Granada ma ex responsabile scouting bianconero) fino al ruolo, sempre più centrale, di Giorgio Chiellini . A tenere banco però, nelle ultime ore, è il possibile addio di Cristiano Giuntoli , Managing Director Football della Juve dalla stagione 2023/24.

Juve, Giuntoli in bilico: la situazione

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro a Torino dell'ex direttore sportivo del Napoli sarebbe sempre più in bilico. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore ma i segnali che arrivano dalla Continassa sarebbero tutt'altro che positivi: l'interruzione anticipata del rapporto tra le parti non è più da escludere. Dopo gli 8 anni esaltanti trascorsi a Napoli, Giuntoli non è riuscito a ripetersi sotto la Mole tra il terzo posto dell'anno scorso, il successo in finale di Coppa Italia con l'Atalanta e il quarto strappato all'ultimo respiro di questa stagione, oltre alla cocente eliminazione agli ottavi di finale, in Champions League, con il Psv Eindhoven e la scelta di affidare la panchina bianconera a Thiago Motta, esonerato a metà marzo.

Anniversario Heysel, Giuntoli assente

Intanto, già in mattinata, aveva fatto discutere l'assenza dello stesso Giuntoli alle commemorazioni per il 40° anniversario dalla strage dell'Heysel, mentre erano presenti tutti i vertici del club, dall'ad di Exor John Elkann fino al presidente Gianluca Ferrero, all'amministratore delegato, Maurizio Scanavino e al dirigente Giorgio Chiellini. Più di un semplice indizio.