Vlahovic aspetta, la Juve è in ansia: cosa sta succedendo sul calciomercato

La Juventus ha fretta, Vlahovic no. La situazione dell'attaccante serbo sta inevitabilmente creando dei problemi al club bianconero, che vorrebbe consegnare a Tudor un nuovo goleador. La scadenza del contratto, fissata al 2026, permette infatti al classe 2000 di valutare con calma le opportunità di calciomercato. L'ex calciatore della Fiorentina ha ricevuto degli interessamenti dall'Italia e dall'estero, ma al momento non ci sono offerte in linea con i parametri del serbo, che guadagna circa 12 milioni di euro all'anno. Proprio il suo alto stipendio, fuori da parametri di molti club - tranne quelli arabi -, rappresenta l'ostacolo principale alla sua cessione. Secondo i suoi agenti, però, avvicinarsi alla naturale scadenza gli permetterebbe di strappare condizioni vantaggiose per il contratto.