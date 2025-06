Juve, non solo Vlahovic e Weah: per Comolli c'è un altro caso che scotta

Non solo Dusan Vlahovic e Timothy Weah: la Juventus ha in mente altre cessioni per questa sessione di calciomercato. Detto che, per l'addio del serbo, il dg Damien Comolli dovrà mediare con il calciatore - che vanta un solo anno di contratto e uno stipendio da 12 milioni all'anno - la situazione riguardante il figlio d'arte si svilupperà nelle prossime settimane. Come è noto, il calciatore ha rifiutato il Nottingham e, attraverso le parole del suo entourage, ha esternato tutta la sua rabbia per la scelta di Comolli di cederlo agli inglesi senza il suo ok. Resta sul mercato anche Mbangula, mentre verrà valutata senza fretta la situazione di Filip Kostic. Tornato alla base dopo la positiva esperienza al Fenerbahce, il serbo ha ricevuto le parole di stima di Igor Tudor e rimarrebbe volentieri a Torino. Tuttavia, ha molto mercato in Italia, dove Atalanta, Bologna, Fiorentina e Roma hanno preso informazioni. La Dea, in particolare, ha mosso da diverso tempo dei passi concreti e presto potrebbe presto accelerare.