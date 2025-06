Juve, a Tudor serve un esterno: Dodo, Wesley e Piquerez nella lista

Quando si credeva che Bremer potesse tornare in tempo per il Mondiale e la situazione di Vlahovic pareva ancora risolvibile, a precisa domanda “in quale ruolo avresti più bisogno di un rinforzo?” Tudor non ha avuto dubbi: un esterno , due se parte anche Cambiaso. Scongiurata la seconda ipotesi - Andrea, a meno di offerte shock, non si muoverà - l’allenatore è rimasto con la speranza di poter accogliere un laterale abile in entrambe le fasi per far decollare la sua idea di 3-4-2-1 , fino a questo momento applicata con calciatori che Motta aveva individuato per il 4-3-3 e per le sue varianti.

Juve, caccia a un esterno

Per rinforzarsi la Juve ha guardato in particolar modo al Sudamerica: in quel continente giocano l’uruguaiano Piquerez e il brasiliano Wesley, entrambi protagonisti in questo Mondiale per Club rispettivamente con Palmeiras e Flamengo. Da quelle terre proviene anche Dodo, il brasiliano sotto contratto fino al 2027 con la Fiorentina ma in questo momento abbastanza distante da un rinnovo. Costo della possibile operazione? Non meno di 25 milioni, quindi tanti. Gli stessi che secondo il Flamengo servirebbero ad aprire una trattativa con Wesley, ventunenne di grandi prospettive, doti atletiche ed esuberanza tecnica che ha già debutttato con il Brasile dei grandi. Vola più basso il Palmeiras per Piquerez, che ha il vantaggio di andare in scadenza tra un anno: può partire per 15 milioni; uno dei punti fermi della selezione del ct Bielsa potrebbe essere anche più utile alla causa essendo un mancino puro: il suo arrivo non obbligherebbe infatti Cambiaso a fare la spola tra le due fasce, facendolo tornare definitivamente a destra, dove si alternerebbe con Alberto Costa.

È una Juve indifesa

Dietro, intanto, la Juve balla. Ai 5 gol presi dal City e ai progressi lenti di Bremer si è aggiunto l’infortunio di Savona (almeno due mesi out), oltre al percorso accidentale di Gatti dopo la frattura del perone. Comprare un difensore centrale è diventato altrettanto urgente. Tra i vari nomi sondati, due sembrano più caldi di altri: lo spagnolo Aymeric Laporte, che dopo aver incassato 50 milioni in due anni dall’Al-Nassr ha chiesto di essere ceduto e sembra anche disponibile a ridursi l’ingaggio in modo sostanzioso pur di tornare in Europa, e Leonardo Balerdi, l’argentino del Marsiglia che ha già lavorato con Tudor e che riabbraccerebbe volentieri il suo maestro. Se per Laporte potrebbero bastare 10 milioni, non è detto che 20 siano sufficienti per strappare all’OM il cartellino di Balerdi.