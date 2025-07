Juve, perché il Marsiglia ha puntato Weah: c'è un retroscena

Timothy Weah, questa volta, ha messo il like, perché l'ipotesi Marsiglia lo stuzzica molto. Dopo il no al Nottingham, seguito anche dalla protesta social del suo agente, il classe 2000 potrebbe vivere un'altra avventura in Europa. I contatti tra la Juve e l'OM, infatti, proseguono e già domani ci sarà un nuovo colloquio tra i protagonisti dell'affare. Il calciatore è in uscita, non fa parte dei programmi di Igor Tudor e c'è la volontà condivisa di trovare una soluzione soddisfacente per tutti.