Juve, nuovo obiettivo per il centrocampo: occhi su André del Wolverhampton

Juve, occhi su André del Wolverhampton

Il club bianconero ha infatti messo gli occhi su André Trindade da Costa Neto, noto più semplicemente come André, brasiliano classe del 2021 del Wolverhampton (36 le prezenze totali collezionate nella passata stagione) che lo ha acquistato la scorsa estate per circa 22 milioni di euro dal Fluminense. Per il centrocampista, che compirà 24 anni il 16 luglio, già 12 le gare giocate con la maglia del Brasile (con cui ha esordito nel 2023).