Dal Portogallo: "Juve, accordo trovato per Conceicao"

Dal Portogallo sono certi: "Il Porto e la Juventus hanno finalmente raggiunto un'intesa per il trasferimento di Francisco Conceicao ". Secondo quanto riportato da O Jogo, i bianconeri hanno presentato una proposta di 30 milioni di euro da pagare in quattro rate, che il presidente Villas-Boas ha respinto. I colloqui sono poi proseguiti e si è raggiunto l'accordo per 32 milioni di euro da pagare in tre rate nell'arco di quattro anni .

Juve-Conceicao, cosa manca per chiudere la trattativa con il Porto

O Jogo spiega che i due milioni di euro in più rispetto all'attuale clausola sono stati richiesti dal Porto per tutelarsi dall'inflazione e dal deprezzamento nei quattro anni in cui la Juve pagherà il trasferimento di Conceicao. Quindi, quasi tutto è finalizzato. Tuttavia, il Porto non ha ancora ricevuto un documento ufficiale che confermi la rinuncia del nazionale portoghese al 20% a cui avrebbe diritto in questo trasferimento, che in questo caso ammonterebbe a 6,4 milioni di euro. La decisione è prevista entro mezzanotte. Serve il nero su bianco entro la fine della giornata per evitare che la clausola rescissoria aumenti da 30 a 45 milioni di euro.