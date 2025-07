La Juve accelera sul mercato: Joao Mario insidia Dodo. Ma ci sono anche altre piste

Piquerez e Dodo le alternative

A sinistra resiste la candidatura dell’uruguaiano Joaquin Piquerez, 26 anni, uno dei punti di forza del Palmeiras, esterno mancino abituato a giocare con una linea di difesa a tre alle spalle e acquistabile a un prezzo di favore di 15 milioni grazie al contratto in scadenza tra un anno. Il calciatore ha aperto da giorni al trasferimento in bianconero, manca però ancora un’offerta formale per aprire il tavolo della trattativa. Su Alberto Costa, come detto, c’è anche lo Sporting. Che con la Juventus dialoga da inizio giugno su diversi fronti. Inizialmente i ragionamenti tra i due club si erano concentrati sul bomber Gyökeres, la cui telenovela si sta esaurendo proprio in queste ore con un assegno da 70 milioni staccato dall’Arsenal. Nel mirino di Comolli è in seguito finito Hjulmand, il centrocampista che Tudor vorrebbe per rinforzare la mediana. Sull’ex Lecce c’è una clausola da 80 milioni scontabile fino a 50, la Juve vorrebbe scendere sotto i 40. I campioni del Portogallo hanno alzato un muro. Alberto Costa può entrare nella trattativa, rendendo così sostenibile l’investimento per il danese - 20-25 milioni - con il quale sarebbe già stata raggiunta un’intesa di massima su uno stipendio da 3 milioni netti a stagione. Per il discorso esterni resta sempre viva la pista Dodo, che non sta rinnovando il suo contratto con la Fiorentina. Commisso vuole 30 milioni per liberare il brasiliano, contattato già a marzo da Madame quando a guidare le operazioni di mercato era Giuntoli. Nella lista del nuovo direttore generale, che sta conducendo in prima persona tutte le trattative in attesa che alla Continassa arrivi un diesse di professione, c’è anche Nahuel Molina, 27 anni, campione del mondo con l’Argentina, soprannominato “il levriero” per le sue spiccati doti da sprinter. L’Atletico Madrid lo valuta 25 milioni e nel suo ruolo ha appena acquistato Ruggeri dall’Atalanta. Molina è in uscita e, come il connazionale Tagliafico (svincolato), rappresenta un profilo in grado di abbinare esperienza e mentalità vincente.