Juve, l'attesa di Sancho: deve prima partire Nico Gonzalez

TORINO - Nico blocca Sancho. C’è traffico sulle ali bianconere: il ritorno a titolo definitivo di Conceiçao è l’ulteriore passo del completamento del reparto offensivo della Juve. È arrivato Jonathan David come nuovo bomber; Yildiz rimane la certezza del presente e del futuro e la conferma di Chico è un’altra tessera importante del puzzle. L’opera dei dirigenti non è però conclusa perché resta da definire l’addio di Vlahovic e perché è ancora viva la rincorsa a un altro rinforzo di grande qualità, vale a dire Jadon Sancho. L’inglese ha scelto la Signora ormai da giorni, ha raggiunto anche un’intesa con il direttore generale, D amien Comolli, per un contratto da 6 milioni a stagione fino al 2030 ed è stato escluso dai convocati del Manchester United per la tournée negli Stati Uniti. Tutto fatto, quindi? Non proprio perché restano alcuni passaggi fondamentali per portare l’affare al traguardo. In primis, l’accordo con i Red Devils, già sicuri di voler vendere il proprio giocatore ma desiderosi di massimizzare la cessione: 25 milioni è la richiesta mentre la Juve non intende spingersi oltre i 20 milioni tra quota fissa e bonus.

Il tappo

Non è l’unico nodo da sciogliere, in ogni caso. Perché Comolli deve vendere prima di comprare, deve fare cassa prima di poter definire altri acquisti. La strada è già stata tracciata con l’uscita di Mbangula, che ieri ha svolto le visite mediche per il Werder Brema e garantirà 10 milioni più 2 di bonus (con un effetto positivo sul bilancio per circa 6,9 milioni), e proseguirà verosimilmente con quella di Weah, diretto al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto per complessivi 15 milioni, ma non basta. La Juve ha messo sul mercato pure Nico Gonzalez, una delle delusioni più cocenti della scorsa stagione, uno dei protagonisti del pirotecnico mercato del 2024 che si è rivelato un flop al pari degli altri grandi protagonisti, ovvero Douglas Luiz e Koopmeiners. Non a caso, pure il brasiliano è in uscita mentre l’olandese avrà un’altra chance. L’ex viola invece è uno degli strumenti per fare cassa: la Juve è disponibile alla cessione a fronte di un incasso di 25-30 milioni, obiettivo non semplice da raggiungere perché al momento i rumors non si sono trasformati in proposte concrete e trattative vere e proprie. La pista che dava più speranze era quella che portava in Arabia Saudita, con l’Al-Ahli che ha effettuato un sondaggio e sembrava pronto a una proposta in grado di incontrare il favore della Continassa. Dall’interesse non si è passati però a nulla di concreto, almeno per ora, ma è noto che il mercato possa infiammarsi improvvisamente e quindi non è escluso che il club arabo possa riaffacciarsi ai cancelli della Continassa. Sul fronte interno, restano in piedi le soluzioni Inter e Atalanta: le due società stanno dialogano per il trasferimento di Lookman alla corte di Chivu e Nico Gonzalez è sul taccuino della dirigenza atalantina come possibile sostituto del nigeriano. Ma potrebbe rappresentare anche il piano B per l’Inter nel caso la trattativa per Lookman tramontasse. Altra opzione: la Juve segue con attenzione Molina dell’Atletico Madrid come rinforzo per la fascia destra; non è escluso che sul piatto possa essere messo proprio Nico. Intanto Sancho aspetta novità…