Kolo Muani chiama Khéphren Thuram: la priorità resta la Juventus

Priorità alla Juventus: Kolo Muani non cambia obiettivo. Il suo agente resta in stretto contatto con i bianconeri per trovare un accordo sulla formula del trasferimento. Come è noto, il Psg vuole una cessione definitiva o un obbligo garantito, mentre la Signora punta su un prestito oneroso sui 10 milioni di euro. I dialoghi continuano, con l’obiettivo di provare a trovare un accordo a metà strada, considerando anche l’esigenza dei transalpini di piazzare in tempi rapidi l'attaccante che è fuori dai piani di Luis Enrique e della società parigina.