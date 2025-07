Juve, mercato a rilento: la Signora è un cantiere aperto

I rinforzi, Kolo Muani e i casi Vlahovic e Douglas Luiz: tutte le strategie di Comolli

Il silenzioso e criptico Comolli potrebbe aver tenuto da parte il gruzzoletto dei premi Champions e del Mondiale per Club - al netto dei soldi che deve per i riscatti e le quote annuali dei vari Koopmeiners, Thuram, Cabal, Nico, Di Gregorio e Kalulu - per sferrare almeno due colpi importanti. Alla Juve servirebbero giusto un paio di titolari per ambire alla vetta, come ha ammesso lo stesso Tudor. Joao Mario, nonostante l’esperienza internazionale, ora non può essere considerato inamovibile. Lasciando in un undici ideale Cambiaso ancora sulla corsia di destra, dove si trova meglio, ai bianconeri mancherebbe un laterale mancino da alternare a Cabal, appena rientrato dal ko al crociato. Piquerez del Palmeiras, Gutierrez del Girona e Molina dell’Atletico, tra questi l’unico che sa esprimersi altop su entrambe le fasce, sono i tre profili seguiti per quel ruolo, oltre a Dodo della Fiorentina, talmente desiderato che per lui cambierebbe l’intera strategia, con Cambiaso traslocato sull’out mancino. Un semi-titolare manca anche a centrocampo: ecco spiegato l’interesse manifestato per Hjulmand dello Sporting, Kessié dell’Al-Ahly, André del Wolverhampton e Bissouma del Tottenham. Con il mal di pancia di ieri, Douglas Luiz si è giocato le ultime chance e la coppia Locatelli-Thuram avrà bisogno di sostegno, soprattutto con il triplo impegno settimanale. Per questa casella la Continassa non vorrebbe spendere più di 30 milioni. La Juve è ancora incompleta pure dietro e davanti. In difesa Gatti, Kalulu, Bremer non bastano e sia Kelly sia Rugani partirebbero nel caso in cui arrivassero offerte allettanti. Laporte dell’Al-Nassr ora è vicinissimo al ritorno a Bilbao, mentre Hancko, altro vecchio obiettivo, sta per sposare l’Atletico Madrid. L’attacco è un altro fronte. L’agente di Vlahovic è atteso a Torino nelle prossime 48 ore per tentare di scrivere la parola fine sull’intricata vicenda del suo assistito, che guadagna 12 milioni netti e, con il contratto in scadenza tra dodici mesi, rischia di mettere i bianconeri con le spalle al muro. Ogni ipotesi di rinnovo è ormai tramontata. E per evitare un altro caso simile, è necessario che anche su McKennie (pure lui orizzonte 2026) arrivi un’accelerata, mentre Yildiz attende di firmare fino al 2030 dopo aver già raggiunto un’intesa. Milik, fermo da un anno, guarda ai paesi arabi, mentre Kolo Muani vuole restare a Torino e si augura che Comolli convinca il Psg a concedere un altro prestito, stavolta con diritto di riscatto. A Parigi chiedono l’obbligo e aspettano l’avanzata di Newcastle e Manchester United per mettere fretta alla Juve. Hojlund, in uscita dai Red Devils, resta in attesa che Comolli passi ai fatti. Siccome il diktat della proprietà è continuare ad alleggerire il monte ingaggi, mai come stavolta la gestione degli esuberi avrà un peso. Ora sono almeno 8, salvandone alcuni: Douglas, Facundo Gonzalez, Arthur, Kostic, Nico, Weah (vicino all’OM), più Dusan e Arek. Quante spine in questa rosa.