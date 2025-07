Weah non cambia idea: vuole il Marsiglia, cosa manca per la chiusura

Timothy Weah non cambia idea: ha un accordo con il Marsiglia che vuole rispettare. Fuori dal piani della Juve e di Igor Tudor, l’attaccante ha già parlato con Roberto De Zerbi e Adrien Rabiot . Con il centrocampista condivide una storica amicizia ed è stato proprio il suo ex compagno di squadra a convincerlo ad accettare la proposta della squadra della Ligue 1.

Weah da De Zerbi: il prezzo della cessione non cambia

Dalla prossima settimana sono attesi, quindi, nuovi contatti tra le due società per arrivare ad un’intesa. Come è noto, il Marsiglia propone un prestito con diritto di riscatto, mentre la Juve vuole una cessione a titolo definitivo o un obbligo di riscatto garantito. In questo periodo, la Signora ha provato a sollecitare nuove offerte dalla Premier, ma la volontà del figlio d’arte è chiara e potrebbe quindi avere un ruolo fondamentale al tavolo della trattativa. Nessun particolare problema, invece, per il prezzo: parliamo di una cifra attorno ai 15 milioni di euro.