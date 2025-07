Juve-Kolo Muani, settimana decisiva: cosa serve per convincere il Psg

Kolo Muani in settimana. È la speranza della Juve che intende affondare il colpo per riportare a Torino l’attaccante francese dopo il fortunato prestito della scorsa stagione in tempo per la partenza per il ritiro in Germania. Sabato prossimo, dopo la prima amichevole estiva contro la Reggiana, i bianconeri partiranno in direzione Herzogenaurach per il ritiro a casa Adidas e per l’occasione Igor Tudor spera di riavere in gruppo Randal, rientrato a Parigi dopo il prestito esteso fino al Mondiale per Club. Serve una nuova intesa con il Paris Saint Germain per centrare l’obiettivo ed è di questo che si sta occupando il direttore generale, Damien Comolli, che intende accelerare i tempi. I punti fermi sono diversi: la volontà della Continassa di puntare ancora su Kolo Muani che bene ha fatto nei sei mesi in bianconero (10 gol e 3 assist in 24 presenze); la priorità data dal giocatore ai bianconeri, tanto che sta allontanando, al momento, tutte le sirene provenienti da altri potenziali pretendenti e in particolare dalla Premier League; la necessità di fare in fretta perché la capacità di spesa di Chelsea, Newcastle e Manchester United, i club che si sono mossi finora, potrebbe fare la differenza e soddisfare le richieste del Paris, fermo nell’intento di monetizzare il più possibile la cessione dell’attaccante che non rientra più nelle idee di Luis Enrique. Obiettivo: incassare 50 milioni.