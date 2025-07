Ne abbiamo parlato, su queste pagine, anche nelle scorse settimane: la Juve vuole Hjulmand e Hjulmand stesso punta a un ritorno in Italia per indossare la maglia dei bianconeri. L’intesa tra la Signora e il mediano ex Lecce è quindi confermata: parliamo di un ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione. Il classe ‘99 sogna di indossare la maglia di una big e ritiene che sia arrivato il momento ideale per fare un ulteriore step di crescita.