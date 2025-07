Esuberi Juve: un tesoro da 100 milioni

TORINO - Vendere prima di comprare. Da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli, il ritornello non è cambiato; il mantra della sostenibilità è sempre al primo posto alla Continassa tanto che il direttore generale francese punta al bersaglio grosso: 100 milioni di incasso dallo sfoltimento della rosa. In questo momento, c’è una Juve che prepara la nuova stagione agli ordini di Igor Tudor e c’è una Juve in vendita. Quasi un’intera squadra è sul mercato, tra esuberi e calciatori che possono essere sacrificati per finanziare i nuovi acquisti. Insomma, il piano vendite non si è concluso con gli addii di Mbangula al Werder Brema e di Alberto Costa al Porto. C’è ancora tanto da fare e il nodo principale da sciogliere resta Vlahovic, che si allena da separato in casa in attesa di novità dal mercato. Lo scenario potrebbe sbloccarsi a breve, visto che è in arrivo un vertice tra Comolli e l’agente del serbo, Darko Ristic. Dusan punta ad andare al Milan, anche se la strada non è in discesa e serve tempo, ma qualche prospettiva potrebbe aprirsi in Premier League (Newcastle) e in Liga (Atletico Madrid). La Juve punta a incassare almeno 25-30 milioni, visto che il giocatore andrà in scadenza il prossimo anno, in modo da avere anche un guadagno, seppur minimo dopo aver evitato la minusvalenza. Altri casi spinosi sono i flop del mercato 2024, ovvero Douglas Luiz, valutato almeno 40 milioni (tanto è il suo peso in bilancio) e Nico Gonzalez. L’argentino non rientra più nei piani ed è stato accostato al Marsiglia ma anche a Inter e Atalanta, impegnate nell’affare Lookman; al momento però nessun interesse si è concretizzato in una proposta concreta. Con 25 milioni, la Juve darebbe il via libera. Alla voce flop è catalogato anche Lloyd Kelly, il rinforzo di gennaio per la difesa che non ha quasi mai convinto: è costato 24 milioni tra parte fissa e bonus e, in caso di offerta interessante, 15-18 milioni, potrebbe partire; pure per il centrale inglese, l’orizzonte più credibile resta un ritorno in Premier League.