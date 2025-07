Dall'estate di Motta all'estate di Comolli: la direzione della Juve

Dodici mesi fa la Juve s’era appena liberata del tristissimo Allegri coppa in mano (tristissimo per il gioco, ripetevano gli esteti: lui è uno spasso) per consegnarsi anema e core a Thiago Motta l’elevato e solo in seguito sollevato.

Il popolo bianconero era al settimo cielo. “A Torino è finalmente arrivato il bel calcio”, l’hit di quei giorni, più di Amore e Capoeira. Giuntoli aveva assolto il compito che gli era stato affidato (deagnellizzare la Juve) e tutto sembrava filare liscissimo.

Soltanto dodici mesi dopo Tudor ha conservato il posto e sono arrivati Comolli da Tolosa e Modesto dal Monza. L’ad Scanavino si è un po’ defilato, Giuntoli è passato dalla Sacra Famiglia all’altrettanto sacra famiglia (la sua), la Juve però sembra sempre più il convitato di pietra.

Non si capisce una mazza. Sono notevolmente diminuiti gli entusiasmi e aumentati gli interrogativi e i problemucci: Kolo Muani non è ancora sicuro di poter tornare e Nico è fuori dai programmi, mentre Vlahovic, Weah, McKennie e Douglas Luiz fanno i capricci e insomma non è chiaro come le nouveau management stia allestendo la squadra.

Se c’è una cosa che sembra mancare alla Juve è proprio una direzione. Attenzione però: dall’ombra potrebbe sempre nascere un fiore.

PS. A proposito di juventini, in questo caso ex: Marotta fa sul serio, per Lookman non si spingerà oltre 45 milioni (42 più 3). E non solo per una questione economica: ritiene che questa sia l’offerta massima presentabile.

L’Atalanta incontrerà presto gli agenti del giocatore che vuole solo l’Inter. C’è chi pensa che prendendo altro tempo Percassi possa indurre l’Inter a sfilarsi.

La serie dell’estate prosegue