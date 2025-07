Kolo Muani-Juve, si gioca tutto sui termini di riscatto

Il Paris Saint Germain vuole vendere definitivamente Kolo Muani. Questo è il principale scoglio per la Juventus per aggiungere un nuovo capitolo in lingua francese dopo i sei mesi di prestito. Igor Tudor spera di averlo già alla partenza - il 2 agosto - per il ritiro tedesco all'Adidas Head Quarter di Herzogenarauch, in Germania. La Juve del resto ha già cercato di presentare una proposta con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con diverse condizioni da valutare: la qualificazione alla Champions League come obiettivo di squadra, ma anche alcuni target personali, come un tot di presenze e soprattutto di gol. Il PSG ha preso atto delle speranze bianconere ma ha rilanciato abbassando (di molto) l'asticella, legando la vendita definitiva alla salvezza. Un modo per mettere una condizione praticamente fittizia, a tutti gli effetti una cessione mascherata e che (questa sembra l’intenzione) potrebbe portare anche a un possibile sconto, dai 50 milioni sempre chiesti a una cifra complessiva fra i 40 e i 45: allontanare l'addio al 2026 aiuterebbe i transalpini a evitare una minusvalenza, ammortando per un altro anno i 19 milioni di costo storico (il totale è di 95 diviso 5 stagioni, dal momento dell'arrivo dall'Eintracht Francoforte due anni fa).