Juve, alta tensione: la linea dura di Comolli. Tutti gli scenari

Comolli: "Vlahovic può partire, Kolo Muani vuole tornare alla Juve"

Con Vlahovic, forse non a caso, è stata scelta una linea più soft. Non fosse altro perché Madame qui non ha più il coltello dalla parte del manico. Dusan, nonostante l’arrivo di David e il summit avvenuto nel ritiro in West Virginia al Mondiale per Club, non ha ammorbidito le proprie richieste e non intende rinnovare al ribasso un contratto da 12 milioni netti che scade nel 2026. Tra ingaggio lordo e ammortamento, nella prossima stagione il serbo finirà per avere un costo di 40 milioni di euro... a fondo perduto, visto che poi a giugno sarebbe libero di trasferirsi altrove. Da mesi il club ha fissato il prezzo di cessione: 25 milioni. «Se arriva una buona opportunità per lui, ed è una buona opportunità anche per noi, allora lascerà il club. Stiamo aspettando, non abbiamo ancora offerte. Se ne arriva una, partirà. Altrimenti, resterà». Il rischio è che Dusan finisca per vivere una stagione da separato in casa. Cioè da terza punta, dato che «Kolo Muani vuole tornare da noi e i rapporti con il Psg sono ottimi». Le due società hanno un’alleanza forte anche a livello politico, eppure i parigini non desistono dalla richiesta di 50 milioni, dicendosi disposti - al massimo - a concedere il riscatto obbligatorio nel 2026. Così, dopo aver alzato un muro alla richiesta di prestito con diritto, il ds dei francesi, Campos, sta dialogando con Comolli per limare le condizioni affinché si arrivi all’obbligo. A metà strada tra la salvezza e la qualificazione in Champions, c’è una casistica variegata che proprio in queste ore si sta approfondendo. Nel frattempo, Manchester United, Newcastle e da ieri soprattutto il Tottenham hanno avviato dei sondaggi per Randal. Il tempo non gioca a favore. Anche perché le alternative a Muani si stanno sfilando una dopo l’altra. Hojlund, ad esempio, ha chiarito: «Resto allo United, voglio giocarmi il posto qualsiasi cosa accada».