Weah al Marsiglia, non solo Benatia: decisivo un altro ex, tutti i dettagli dell'affare

La Juve accontenta Tim Weah e chiude l'affare con il Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto, sui 14 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita. Tutti felici e soddisfatti quindi, in particolare il duttile attaccante esterno, che desiderava da tempo raggiungere Roberto De Zerbi con cui aveva parlato anche nei giorni scorsi. Decisivo si è rivelato il ruolo di Adrien Rabiot , molto amico di Weah, ma anche quello del dirigente Medhi Benatia . Proprio l'ex juventino ha mediato molto in questi giorni per raggiungere un'intesa definitiva con la Juventus , che chiedeva garanzie sul riscatto.

Ora serve la cessione di Nico Gonzalez

Con l'addio del figlio d'arte, la Signora centra quindi uno degli obiettivi del club. La vendita del classe 2000 darà una spinta al mercato in entrata dei bianconeri, anche se tra le esigenze della società c'è sempre quella di vendere Nico Gonzalez. Acquistato la scorsa stagione per 40 milioni di euro, l'argentino è fuori dai piani di Igor Tudor: è stato offerto in Arabia Saudita, in Spagna e in Italia.