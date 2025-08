Kolo Muani aspetta la Juve: il ritorno è legato al futuro di Vlahovic

Kolo Muani si sta allenando lontano dal gruppo da più di una settimana, con gli altri indesiderati di casa Paris Saint Germain . La squadra è tornata a lavorare il 23, un giorno prima della Juventus , convocando anche il centravanti che, però, fa parte della lista dei cedibili, cioè coloro che non rientrano nei piani di Luis Enrique . Tra le loro fila c'è anche qualche aspirante, ovverosia calciatori che sono stati promossi dalle giovanili e che non hanno ancora trovato una destinazione in prestito. Come Kolo Muani , appunto. È un segnale in più per comprendere che il PSG dovrà, prima o poi, cedere alle condizioni della Juve , sempre che la volontà del giocatore non cambi improvvisamente.

Kolo Muani, no al Tottenham: solo Juve

Finora c'è solo l'Italia nel suo obiettivo e nella sua testa. Dopo sei mesi discreti alla Juventus, con otto gol in sedici partite in campionato - di cui tre nelle prime cinque - Kolo ha dato la sua parola di volere aspettare per ritornare in Serie A, per concludere quello che ha iniziato a gennaio. Una discreta fetta della qualificazione alla prossima Champions è sua, ma i 118 milioni già spesi sul mercato inducono al non esagerare con gli obblighi di riscatto che, fra un anno, porterebbero di nuovo a uscite economiche esagerate, ancor più di quelle attuali. Per questo tutte le proposte sono sempre state simili: prestito con diritto di riscatto a vario titolo e diverse cifre (57 la richiesta parigina), con un obbligo solamente al raggiungimento di obiettivi particolari. Come lo Scudetto, bocciato dal PSG, oppure della qualificazione alla Champions - quindi al quarto posto - più un rendimento alto fra presenze e gol. Anche qui il rifiuto è stato secco e abbastanza seccato, perché la sensazione è che il manico del coltello sia ben saldo nelle mani della Juve, almeno finché Muani deciderà di mantenere la parola data. Negli ultimi giorni diversi club di Premier League - fra cui il Tottenham - hanno chiesto informazioni, ma la risposta è sempre stata la stessa, con la volontà di aspettare i bianconeri. Da capire se il braccio di ferro si prolungherà oppure una delle due società proverà a fare un passo in avanti per accettare le condizioni altrui.