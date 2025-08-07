Douglas Luiz sblocca la Juve: il Nottingham Forest lo ha convinto con una ricca offerta

La Juventus sta scoprendo l'importanza della lentezza, come in una favola di Luis Sepulveda. L'adagio sempre più compassato della questione Douglas Luiz ne è una piena rappresentazione. A gennaio, quando il Nottingham Forest era secondo in classifica e c'era spazio per sogni di grandeur, il brasiliano non aveva aperto a un addio alla Serie A, principalmente per due motivi: il primo era legato al progetto di vita, con l'Italia in cima al gradimento rispetto al tornare nella piovosa Inghilterra. Poi un rientro dopo sei mesi era visto come un fallimento quasi completo, senza lottare e, soprattutto, dalla porta di servizio: fosse arrivata una proposta da una delle due di Manchester sarebbe stata ampiamente valutata e probabilmente anche accettata, ma un club di media grandezza rappresentava un passo indietro. La situazione è cambiata nelle ultime settimane, in particolare dopo un incontro fra il direttore sportivo Edu (ex Arsenal) e Kia Joorabchian, agente del giocatore.
Douglas Luiz, l'offerta del Nottingham Forest alla Juve
In quel summit il Forest ha illustrato la propria offerta: cinque anni a cifre maggiori rispetto a quelle che sta guadagnando alla Juve, ottenendo l'apertura a un trasferimento. L'ingaggio lordo è ciò che lo differenzia da Teun Koopmeiners: l'olandese fino all'anno prossimo può puntare sulle agevolazioni del Decreto Crescita e quindi, a parità di stipendio netto - circa 5 milioni entrambi - ne costa oltre 3 in meno. Di più, il costo storico di Koop è maggiore e quindi servirebbe un'offerta ancor più alta dei 40 milioni richiesti da Damien Comolli per sbloccare l'affare Luiz. Qui incominciano i punti di rottura o, perlomeno, oggetti di contestazione: il primo è il prezzo, perché il dirigente francese gradirebbe, per usare un eufemismo, non avere minusvalenze fra prestito di quest'anno e riscatto del prossimo. In soldoni: 10 milioni per il titolo temporaneo, altri 30 nel 2026. Per ora però l'offerta complessiva è da 34 più bonus che non soddisfa le richieste. Di più, l'obiettivo del Nottingham sarebbe quello di ancorare l'obbligo di riscatto alla qualificazione in Europa, non necessariamente la Champions, basterebbe la Conference. Condizione non abbastanza semplice da verificarsi, considerando la concorrenza: preferibile farla dipendere da obiettivi individuali con (poche) presenze oppure una permanenza in Premier, decisamente più facile seppur non scontata.
La cessione del brasiliano può sbloccare il mercato bianconero
Nelle scorse ore è stato proposto anche l'inserimento nella trattativa del centrocampista Ibrahim Sangaré, ex PSV Eindhoven, autore di una stagione non particolarmente fortunata. L'idea della Juve è però quella di monetizzare il più possibile. Il tavolo è così apparecchiato e le diplomazie continueranno a lavorare, ben sapendo che la cessione di Douglas Luiz smuove tutto, come in un domino. In particolare per Morten Hjulmand, dello Sporting di Lisbona, che rappresenta il primo obiettivo dopo l'eventuale cessione. Valutazione sempre altissima per i portoghesi, che vantano una clausola risolutoria da 60 milioni: la speranza sarebbe quella di un esborso scontato fra i 30 e i 40, forti dell'accordo con l'ex Lecce per un quadriennale da 3 milioni a stagione, fino al 30 giugno 2029. L'alternativa porta a Matt O'Riley - che piace anche all'Olympique Marsiglia - e che è stato proposto nel corso delle ultime settimane, senza però incontrare pieno favore nei bianconeri. Più complicato Bissouma, non per la valutazione a dodici mesi dalla fine del suo accordo con il Tottenham, bensì per lo status da extracomunitario. Infine Sofyan Amrabat, del Fenerbahce, che conosce già il campionato per i suoi trascorsi fra Fiorentina e Verona.
