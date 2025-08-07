Douglas Luiz sblocca la Juve: il Nottingham Forest lo ha convinto con una ricca offerta

La Juventus sta scoprendo l'importanza della lentezza, come in una favola di Luis Sepulveda. L'adagio sempre più compassato della questione Douglas Luiz ne è una piena rappresentazione. A gennaio, quando il Nottingham Forest era secondo in classifica e c'era spazio per sogni di grandeur, il brasiliano non aveva aperto a un addio alla Serie A, principalmente per due motivi: il primo era legato al progetto di vita, con l'Italia in cima al gradimento rispetto al tornare nella piovosa Inghilterra. Poi un rientro dopo sei mesi era visto come un fallimento quasi completo, senza lottare e, soprattutto, dalla porta di servizio: fosse arrivata una proposta da una delle due di Manchester sarebbe stata ampiamente valutata e probabilmente anche accettata, ma un club di media grandezza rappresentava un passo indietro. La situazione è cambiata nelle ultime settimane, in particolare dopo un incontro fra il direttore sportivo Edu (ex Arsenal) e Kia Joorabchian, agente del giocatore.