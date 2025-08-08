Juve, attesa Hjulmand: l'intesa c'è, ma manca ancora un passaggio

TORINO - C’ è una Juve che suda a Herzogenaurach, nel ritiro tedesco al quartier generale dell’Adidas, tra esercizi fisici, tattici (Yildiz e Bremer ieri regolarmente in campo) e una cena di squadra. Si avvicina l’amichevole di lusso di domenica contro il Borussia Dortmund. E c’è una Juve che lavora altrettanto duramente alla Continassa: Damien Comolli è rimasto a Torino e non dovrebbe raggiungere la squadra in Germania prima di domenica quando è in programma l’amichevole di lusso con il Borussia Dortmund.
Scossa al mercato
Il motivo è semplice: c’è da dare una scossa al mercato e alle (moltissime) trattative in corso per dare una fisionomia definitiva alla rosa a disposizione di Igor Tudor. Il tempo stringe e c’è tanto da fare, sia in entrata sia in uscita. Il primo affare che il direttore generale bianconero intende portare al traguardo riguarda Kolo Muani e intende farlo in fretta, preferibilmente portarlo in regalo ai tifosi il 13 agosto nella festa allo Stadium con la Next Gen. Randal si allena con gli altri esuberi del Psg e attende la chiamata decisiva per volare a Torino, dopo che ha dato la sua parola alla Signora respingendo tutte le proposte arrivate dalla Premier League. Nel frattempo, i contatti fra i club proseguono serrati e l’impressione è che la fiducia che si respira nel club bianconero sia confortata dal progressivo avvicinarsi delle parti. Il Paris si è dato come obiettivo l’incasso di 50 milioni ed è chiaro che ai campioni d’Europa sarebbe piaciuto eccome ricevere una proposta di questa portata, o meglio anche superiore, dall’Inghilterra per chiudere il dossier e guadagnare subito il massimo possibile. Kolo Muani, però, vuole solo la Juve e di conseguenza la linea Torino-Parigi resta caldissima.
Comolli si avvicinerà eccome alla quota indicata dal Psg: 10 milioni per il prestito oneroso, 35 milioni per il diritto di riscatto che, di fatto, sarà in pratica un obbligo visto che la Continassa ha deciso di andare incontro alle richieste francesi di avere condizioni semplici, se non addirittura scontate, per tramutare l’opzione di acquisto in obbligo. A questo si potranno aggiungere anche i bonus legati al rendimento individuale e di squadra, che potranno far lievitare ulteriormente l’investimento. Si discutono i vari dettagli e le varie sfumature dell’affare, insomma. E la fiducia bianconera è segnalata in crescita.
Hjulmand prima scelta se parte Douglas Luiz
Il confronto continua anche sul futuro di Douglas Luiz, ormai fuori dal progetto bianconero dopo l’annata fallimentare e lo sgarbo di non essersi presentato in raduno. L’orizzonte per il brasiliano è un ritorno in Premier League e in pole position rimane il Nottingham Forest. Il regista dell’operazione è l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, che mantiene vivo il confronto tra i club. Il centrocampista ha dato il suo apprezzamento alla squadra guidata da Nuno Espirito Santo; ora la palla passa alle società. La Juve chiede 40 milioni, a tanto ammonta il valore residuo del giocatore a bilancio, in modo da non incorrere in minusvalenze. Due le soluzioni: addio a titolo definitivo o, più verosimile, prestito oneroso con obbligo di riscatto. La carta in entrata è già pronta: Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, con cui esiste già un principio di intesa per un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione. Resta da vincere la resistenza del club portoghese che incassare l’intera clausola rescissoria da 60 milioni. In alternativa c’è Matt O’Riley del Brighton; più sfumati, al momento, Bissouma del Tottenham e Amrabat del Fenerbahce. Sugli esterni, dopo l’addio di Weah e con Nico Gonzalez in bilico, si guarda a Molina dell’Atletico Madrid e a Singo del Monaco.
