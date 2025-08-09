Douglas Luiz fa da tappo al mercato della Juve

Chissà come avrebbe giudicato Giovanni Agnelli, il compianto Avvocato, quello che sta capitando in casa Juventus sul fronte mercato. Forse avrebbe scomodato il Godot di Beckettiana memoria per una seconda volta (la prima era per Alessandro Del Piero di ritorno da un infortunio e che non riusciva a ritrovare la strada del gol). Perché quello che aspetti può non arrivare mai. Così in casa Juve all’improvviso decadono tutte le piste di mercato in ballo in queste settimane.
Douglas Luiz frena Hjulmand il mercato della Juve
Come Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting di Lisbona, che ha cercato una soluzione per andarsene dal Portogallo ma il contratto è chiaro e lungo: la clausola da 60 milioni è fuori dalla portata dei bianconeri. Prima, del resto, bisognerebbe vendere chi hai già in organico. Come Fabio Miretti, che piace ancora al Napoli di Antonio Conte, senza però raggiungere la richiesta di quasi 20 milioni per il titolo definitivo. Oppure Douglas Luiz che continua a essere in orbita Nottingham nonostante non ci sia l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il triangolo però non era stato considerato, perché in mezzo ci sarebbe anche Yunus Musah: lo statunitense del Milan preferisce il Napoli (chiudendo eventualmente all'acquisto di Miretti) proprio alla destinazione Forest (ostruendo la cessione del brasiliano): dalla sua decisione possono esserci implicazioni e svolte per la Juve. In totale, come auspicio, sarebbero 60 milioni da poi investire, anche se su chi non è dato sapere.
Tonali sogno irragiungibile, si allontana anche Sancho
Sandro Tonali, il grande sogno invernale, primaverile, estivo e prossimamente autunnale, è valutato oltre 80-90, praticamente 100, dal Newcastle e ha un ingaggio superiore agli 8 all'anno, più i bonus. Un salasso che attualmente mal si concilia con le necessità di mantenere un bilancio sostenibile. Anche per questo pare oramai naufragata la trattativa che portava a Jadon Sancho. Con il Manchester United il dialogo era in piedi da settimane, con un accordo che era stato trovato intorno ai 15 milioni di sterline. Il telefono degli intermediari non era più suonato nel corso degli ultimi giorni, facendo presumere un nuovo tira e molla per abbassare il prezzo, cosa poi verificatasi con la proposta da 15 milioni sì, ma in euro, recapitata e conseguentemente rifiutata dagli inglesi. Sancho aveva un'intesa quadriennale da 4 anni a 6 milioni, ma mancavano dettagli come buonuscita e bonus. Può essere una strategia per congelare la situazione e vederla più avanti, ma per ora è difficile pensare a un affondo nel breve periodo.
Non si sblocca la situazione delle uscite
D'altro canto la Juve continua ad avere tantissimi fronti aperti e nessuno che si chiude. Da Savona - che piace al Wolverhampton, diniego quasi certo e valutazione da 25 milioni - a Nico Gonzalez, passando per Tiago Djalò, Adzic e compagni. Oppure quelli in bilico, come Kelly, Perin o Rugani, per non pensare all'attacco. Comolli ha molto da lavorare per orientarsi in un labirinto di situazioni da sbrogliare e mettere in fila, una dopo l'altra, nelle ultime settimane. Così in queste paludose condizioni, che cambiano troppo poco giorno dopo giorno, è sempre più difficile sperare che possa arrivare Godot... Anche perché sarebbe complicato da riconoscere.
