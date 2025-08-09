Douglas Luiz fa da tappo al mercato della Juve

Tonali sogno irragiungibile, si allontana anche Sancho

Sandro Tonali, il grande sogno invernale, primaverile, estivo e prossimamente autunnale, è valutato oltre 80-90, praticamente 100, dal Newcastle e ha un ingaggio superiore agli 8 all'anno, più i bonus. Un salasso che attualmente mal si concilia con le necessità di mantenere un bilancio sostenibile. Anche per questo pare oramai naufragata la trattativa che portava a Jadon Sancho. Con il Manchester United il dialogo era in piedi da settimane, con un accordo che era stato trovato intorno ai 15 milioni di sterline. Il telefono degli intermediari non era più suonato nel corso degli ultimi giorni, facendo presumere un nuovo tira e molla per abbassare il prezzo, cosa poi verificatasi con la proposta da 15 milioni sì, ma in euro, recapitata e conseguentemente rifiutata dagli inglesi. Sancho aveva un'intesa quadriennale da 4 anni a 6 milioni, ma mancavano dettagli come buonuscita e bonus. Può essere una strategia per congelare la situazione e vederla più avanti, ma per ora è difficile pensare a un affondo nel breve periodo.