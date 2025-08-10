Mercato Juve, tutti i nomi per Tudor: O’Riley in rimonta, attesa per Kolo Muani

Godot non si è palesato nemmeno ieri. La Juventus attende le offerte giuste per chiudere tavoli aperti da parecchie settimane ma che senza le contestuali uscite sono destinati a rimanere immobili. Più prosaicamente, i bianconeri devono sbloccare due situazioni: la prima è quella di Douglas Luiz, d'accordo con il Nottingham Forest - per un quinquennale a cifre anche più alte rispetto ai cinque milioni che guadagna attualmente - ma le cui proposte non hanno ancora raggiunto la richiesta di obbligo di riscatto. Poi c'è Dusan Vlahovic, convinto di non scegliere fino a che non arriverà una big: quando capiterà poi toccherà contrattare la buonuscita, per lui e per gli agenti, altrimenti riconoscere la sconfitta e tenerlo per un altro anno, per la modica cifra di ventitré milioni di euro lordi più quindici di ammortamento. Quando e se Vlahovic saluterà, ecco che la Juve piomberà con rapidità su Kolo Muani, probabilmente contrattando con il Paris Saint Germain che, almeno finora, non ha aperto alle condizioni bianconere. Il tempo gioca a favore, il francese vuole solo l'Italia e non prende in considerazione nessuna destinazione alternativa. Idee ben chiare e situazione altrettanto, visto che lo stesso Kolo si sta allenando con gli esuberi del Psg, non giocherà la Supercoppa Europea ed è fuori totalmente dai piani di Luis Enrique.