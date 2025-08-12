Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vlahovic-Juve, braccio di ferro anche per la n.9: Dusan non la molla

David la vorrebbe, ma il serbo se la tiene sino a quando rimane a Torino
Xavier Jacobelli
1 min

La metafora del braccio di ferro tra Vlahovic e la Juve s'attaglia alla perfezione per descrivere la situazione più spinosa del mercato bianconero. Con un effetto collaterale decisamente eloquente circa il rapporto che lega il separato in casa a chi, invece, lo v

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte