Chukwuemeka, c'è un nome nuovo nella lista della Juve

Carney Chukwuemeka è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus . Ventun anni, può giocare sia da centrocampista che da trequartista, forte fisicamente, nella passata stagione era stato tenuto fuori lista dal Chelsea per la Premier, giocando solamente Conference e Coppa di Lega. Questo nonostante fosse stato pagato, nel 2023 da diciannovenne, 18 milioni di euro. Da febbraio in poi invece è stato prestato al Borussia Dortmund, altro club che lo segue da molto vicino anche ora. In quest'ennesima estate di epurazioni a Londra è stato rimosso dal sito ufficiale della società - in compagnia di Renato Veiga , altro indiziato come cavallo di ritorno - perciò non ha più nessuna intenzione di tornare con i Blues ed è anzi indispettito per come è stato trattato nel corso delle ultime settimane. Così nelle scorse ore è cresciuta la pressione per essere ceduto, non solo in obbligo di riscatto come vorrebbe il Chelsea, ma con il semplice diritto che potrebbe aprire scenari molto diversi. Lo stesso Napoli un pensiero ce lo ha fatto, dopo averlo seguito un anno fa nell'ambito dell'operazione Romelu Lukaku, quando aveva preferito soluzioni differenti.

Molto dipenderà da Douglas Luis

Probabilmente molto dipenderà però da quello che succederà con Douglas Luiz, autore di due buonissime amichevoli e che sta facendo aumentare la stima di Igor Tudor nei suoi confronti. Il flirt con il Nottingham Forest ha subito uno stop fisiologico, ma c'è fiducia che nelle prossime ore ci possano essere dei progressi in questo senso, visti i contatti che sono andati in scena ieri. In caso di apertura inglese a un prestito con obbligo a condizioni soft (affare complessivo da circa 40 milioni, con 10 per il primo anno), ecco che la Juve muoverà in direzione Premier. Chukwuemeka può essere un'occasione proprio perché ai ferri cortissimi con il suo club, al netto di un contratto lungo - altri tre anni - e una carta d'identità verdissima. Non è nemmeno escluso che possa essere un investimento qualora Fabio Miretti venga ceduto in direzione Napoli: l'infortunio, di poco conto, non è d'intralcio in un eventuale affare. Anche qui si può registrare un effetto domino, come una sorta di triangolo fra londinesi, bianconeri e partenopei.

La lista della Juve

Chukwuemeka però non è l'unico nome. Resiste anche quello di Matt O'Riley, del Brighton, che è stato proposto un mese fa e inizialmente era in seconda fila a causa degli altri obiettivi come Hjulmand oppure Tonali (entrambi fuori budget). Le condizioni contrattuali sono già state discusse, con il nazionale danese che ha dato il suo assenso al trasferimento in Serie A, sfiorato la scorsa stagione con l'Atalanta, quando era considerato l'erede di Koopmeiners. Qui potrebbe giocarci insieme. Novità per quanto riguarda i Gonzalez: l'Atletico Madrid sta valutando seriamente Nico, mentre Facundo può portare circa 5 milioni. C'è un'offerta da Dubai, all'Al Wasl, per un trasferimento a titolo definitivo.