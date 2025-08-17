Juve, scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico Madrid: ipotesi reale

Mal comune, mezzo gaudio. Atletico Madrid e Juventus hanno avuto contatti nei giorni scorsi prospettando eventualmente uno scambio fra Nico Gonzalez e Nahuel Molina, campione del Mondo e vecchia conoscenza del nostro calcio avendo giocato in Italia nell'Udinese fino al 2022, quando fu ceduto per circa 15 milioni. L'inflazione esiste anche nel calciomercato, dato che i madrileni lo valutano 20 sebbene sia finito molto spesso in panchina nell'ultimo anno. L'arrivo di Pubill potrebbe ridurgli il minutaggio e l'idea di perdere quota nella nazionale di Lionel Scaloni proprio nella stagione che porta al Mondiale non lo affascina per niente.
Juve, tutti i calcoli
Nico Gonzalez, almeno sulla carta, vale di più di Molina. Perché per non arrivare a una minusvalenza la Juventus deve incassare almeno trenta milioni, ma in uno scambio potrebbe anche essere iscritto a bilancio per qualcosa in più considerato che l'estate scorsa nel passaggio in bianconero è stato pagato 33 più bonus fra prestito e obbligo di riscatto. Paradossalmente quindi potrebbe convenire ad entrambe le società e la quadratura essere quella di Molina più una contropartita in denaro per sbloccare l'affare e risolvere due grattacapi.
Juve in attesa
Per quanto riguarda la Juve e Nico va detto che Igor Tudor in questo precampionato, quando l'ha avuto a disposizione, lo ha inserito sistematicamente e che può coprire il ruolo sia da quarto di centrocampo sia da ala destra, mentre allo Stoccarda ha giocato da centravanti o da seconda punta. Molina da parte sua è meno jolly e difensivamente riesce a garantire una copertura differente, ma nelle sue 92 presenze nella Liga ha messo a referto 6 gol e 8 assist e nell'ultima annata ha totalizzato 47 gettoni in tutte le competizioni.
Juve, la regola
Come da adagio delle ultime settimane in casa Juventus, a un'uscita corrisponderà un'entrata, per questo lo scambio può prendere quota nelle prossime ore. Un'alternativa sarebbe Arnau Martinez, che gioca nel Girona. Più difensore, può disimpegnarsi da braccetto di destra ed è valutato una decina di milioni. Un modo per non gravare ulteriormente sul bilancio e, magari, spostare Gonzalez più avanti vista la penuria di trequartisti dopo il possibile addio di Douglas Luiz o di Miretti, più il galleggiamento all'indietro di Koopmeiners in un ruolo da mediano davanti alla difesa. Molina però rimane il preferito anche perché non dovrebbe patire un periodo di ambientamento e ha l'esperienza giusta per sopportare il peso della maglia bianconera. Un argentino per un argentino. Juve e Atletico Madrid restano in contatto e svolgono i rispettivi calcoli.
Mal comune, mezzo gaudio. Atletico Madrid e Juventus hanno avuto contatti nei giorni scorsi prospettando eventualmente uno scambio fra Nico Gonzalez e Nahuel Molina, campione del Mondo e vecchia conoscenza del nostro calcio avendo giocato in Italia nell'Udinese fino al 2022, quando fu ceduto per circa 15 milioni. L'inflazione esiste anche nel calciomercato, dato che i madrileni lo valutano 20 sebbene sia finito molto spesso in panchina nell'ultimo anno. L'arrivo di Pubill potrebbe ridurgli il minutaggio e l'idea di perdere quota nella nazionale di Lionel Scaloni proprio nella stagione che porta al Mondiale non lo affascina per niente.
Juve, tutti i calcoli
Nico Gonzalez, almeno sulla carta, vale di più di Molina. Perché per non arrivare a una minusvalenza la Juventus deve incassare almeno trenta milioni, ma in uno scambio potrebbe anche essere iscritto a bilancio per qualcosa in più considerato che l'estate scorsa nel passaggio in bianconero è stato pagato 33 più bonus fra prestito e obbligo di riscatto. Paradossalmente quindi potrebbe convenire ad entrambe le società e la quadratura essere quella di Molina più una contropartita in denaro per sbloccare l'affare e risolvere due grattacapi.