Juve, scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico Madrid: ipotesi reale

Juve in attesa

Per quanto riguarda la Juve e Nico va detto che Igor Tudor in questo precampionato, quando l'ha avuto a disposizione, lo ha inserito sistematicamente e che può coprire il ruolo sia da quarto di centrocampo sia da ala destra, mentre allo Stoccarda ha giocato da centravanti o da seconda punta. Molina da parte sua è meno jolly e difensivamente riesce a garantire una copertura differente, ma nelle sue 92 presenze nella Liga ha messo a referto 6 gol e 8 assist e nell'ultima annata ha totalizzato 47 gettoni in tutte le competizioni.