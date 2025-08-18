Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juve al doppio bivio: Kolo Muani è una certezza

L’attaccante francese sta per tornare definitivamente dal Psg. E Vlahovic non demorde: aspetta il futuro impegnandosi al massimo
Andrea Losapio
4 min

Mancano gli ultimi dettagli da sistemare. Questione di giorni, forse di ore, e poi Kolo Muani tornerà alla Juventus. Prestito con obbligo di riscatto, un’operazione intorno ai 60 milioni di euro con un quinquennale da 7 a stagione più bonus per l’attaccante francese. Il Psg non ha mollato sulla formula, probabilmente eviterà anche una minusvalenza pur vendendo il proprio giocatore a 35 milioni in meno rispetto a quanto speso nel 2023. I transalpini erano praticamente obbligati a cederlo dopo che Luis Enrique ha deciso di metterlo fuori rosa a gennaio perché non conforme allo stile di gioco: paradossalmente poteva sembrare un azzardo, considerato che l'unico centravanti di ruolo era Gonçalo Ramos, ma il Psg ha stupito tutti vincendo la Champions con un roboante cinque a zero all'Inter, un capolavoro dovuto anche alle scelte del tecnico che, in maniera altrettanto decisa e sorprendente ha eliminato negli ultimi giorni anche Donnarumma dai convocati.

Il cammino di Kolo Muani

Kolo Muani è pronto a tornare alla Juve dopo 8 gol in 16 partite di Serie A - 5 nelle prime 3 gare a febbraio - e la conferma di essere funzionale nel roaster degli attaccanti della rosa bianconera. Dopo il Mondiale per Club si è convinto che per lui il ritorno in Italia fosse uno sbocco naturale, un'opportunità da cogliere, e così ha dato completamente la priorità alla Juve. Poi, dopo la partitella in famiglia dello Stadium di metà settimana scorsa - con la visita di John Elkann agli stati generali bianconeri - è maturata la convinzione di doverlo acquistare al netto della posizione di Vlahovic: saranno stati i fischi ricevuti dal serbo dopo il gol sbagliato oppure, più semplicemente, la sensazione che qualcosa si sia definitivamente rotto. Dunque meglio accelerare su un grande centravanti che conosce l'ambiente e che non ha bisogno di ulteriori attese e ha come obiettivo anche quello di convincere Deschamps a portarlo al Mondiale che si giocherà nel 2026 fra Messico, Canada e Stati Uniti. Motivazioni al massimo e voglia di incidere per Kolo Muani, anche più di quanto fatto negli scorsi sei mesi.

Il futuro di Vlahovic

E sarà il tempo a delineare il futuro di Vlahovic. Le opportunità sono tutte aperte. Nella sfida contro l'Atalanta ha dimostrato, una volta di più, di essere pronto e carico per la prossima stagione. I fischi di qualche giorno fa sembrano lontani, ma l'incendio potrebbe divampare nuovamente in pochissimo tempo. Il Milan studia e visto quanto sta succedendo con Hojlund non è certo da escludere l’ipotesi di un trasferimento (Allegri lo ha messo in cima alla lista), mentre le altre - dal Barcellona in giù - attenderanno gli ultimi giorni di agosto per capire il domino dei numeri nove. Va detto che nelle due uscite fra Next Gen e Bergamo si è osservato un Vlahovic determinato, affamato, come non si vedeva da parecchi mesi. Un altro rispetto a quello della seconda parte della stagione, tanto da godersi gli applausi dopo la sgroppata di Joao Mario. 20 milioni la valutazione, la Juventus pagherà una buonuscita per lui e per l’agente, Darko Ristic. A meno che l’idea non sia quella di averlo fino al termine della stagione, pagando 38 milioni fra costo a bilancio e stipendio da 23 lordi. Può essere una scelta per tornare a vincere, come detto da John Elkann. Ma forse troppo costosa e probabilmente non si verificherà, soprattutto qualora dovesse arrivare la proposta decisive nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Juve, svolta a un passoJuve, Vlahovic suda e segna