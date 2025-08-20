Juve all'assalto: tutto fatto per Kolo Muani. E Zhegrova è vicino...

Effetto domino di mercato

Quando queste due caselle verranno riempite, ecco che inizieranno i ragionamenti sulle questioni di opportunità. Attualmente in rosa ci sono Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti e Koopmeiners, cioè cinque interpreti per due posti davanti alla difesa. Così negli ultimi giorni c'è una corrente che non vorrebbe utilizzare quanto ricevuto da Douglas Luiz per un altro centrocampista - come potrebbe essere O'Riley, anche se poi bisognerebbe cercare un accordo con il Brighton - oppure investire su altri ruoli, come un trequartista in più che magari possa essere un jolly come Edon Zhegrova. La Juve sta mantenendo alta l'attenzione su di lui perché diventerebbe davvero un chiavistello utile sia sulla destra che sulla sinistra, da quarto (o quinto) di centrocampo oppure più avanti sulle corsie. L'Olympique Marsiglia continua a essere interessato ma sulle fasce ha diversi giocatori e, soprattutto, non ha lo spazio per tesserare un altro extracomunitario senza cederne uno: nei giorni scorsi ha già avuto contatti e presentato una proposta quadriennale, ma dovrà prima agire in uscita, cosa non troppo semplice in questo determinato calciomercato. In più aveva prospettato un prestito con obbligo condizionato al Lilla - che quindi dovrebbe prolungargli il contratto per un anno, essendo in scadenza 2026 - una formula non troppo gradita. Dunque Zhegrova è un obiettivo serio, diventerebbe incandescente se Nico Gonzalez trovasse la via giusta verso la cessione: l'Atletico Madrid è ancora in stallo - con una proposta da 20 milioni che è stata rifiutata - e, di fatto, blocca un suo possibile addio.