Juve, cessione Douglas Luiz: c'è l'intesa con il Nottingham Forest

TORINO - Sarebbe agli sgoccioli l'avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Arrivato dall'Aston Villa nell'estate 2024, il centrocampista brasiliano non ha mai brillato a Torino collezionando 27 presenze complessive tra campionato, Champions League e Coppa Italia senza lasciare mai il segno. Dopo una sola stagione in Serie A, il classe 1998 di Rio de Janeiro potrebbe ripartire dal torneo che lo ha consacrato nelle cinque precedenti annate, la Premier League: sarebbe infatti in dirittura d'arrivo l’operazione - a titolo definitivo - che lo potrebbe portare a vestire la maglia del Nottingham Forest. Decisiva, in questo senso, la ferrea volontà del giocatore che starebbe spingendo per un pronto ritorno in Terra d'Albione.