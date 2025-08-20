Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, cessione Douglas Luiz: c'è l'intesa con il Nottingham Forest

Bianconeri e Reds avrebbero raggiunto un accordo per il ritorno del centrocampista brasiliano in Premier League: la situazione
2 min

TORINO - Sarebbe agli sgoccioli l'avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Arrivato dall'Aston Villa nell'estate 2024, il centrocampista brasiliano non ha mai brillato a Torino collezionando 27 presenze complessive tra campionato, Champions League e Coppa Italia senza lasciare mai il segno. Dopo una sola stagione in Serie A, il classe 1998 di Rio de Janeiro potrebbe ripartire dal torneo che lo ha consacrato nelle cinque precedenti annate, la Premier League: sarebbe infatti in dirittura d'arrivo l’operazione - a titolo definitivo - che lo potrebbe portare a vestire la maglia del Nottingham Forest. Decisiva, in questo senso, la ferrea volontà del giocatore che starebbe spingendo per un pronto ritorno in Terra d'Albione.

Juve, Douglas Luiz al Nottingham Forest: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, bianconeri e 'Reds' avrebbero raggiunto un accordo sulla base di una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro. I due club, in queste ore, sarebbero al lavoro per preparare tutti i documenti relativi al trasferimento, propedeutici allo sbarco del centrocampista a Nottingham. Se tutto dovesse andare secondo i piani, le visite mediche di rito del brasiliano potrebbero svolgersi già nella giornata di domani, giovedì 21 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

