Mercato Juve, blocco Kolo Muani e Nico Gonzalez: ultime ore decisive, aumentano i rischi

Dieci giorni di mercato e la Juventus è ancora in bilico , fra possibili cessioni di big e altrettanti acquisti. Per questo Igor Tudor vorrebbe chiudere le operazioni prima dell'inizio del campionato. «Sinceramente ho guardato poco le informazioni che circolano, diventi matto - ha spiegato ai microfoni di Sky - il mercato è aperto quando si inizia a giocare, questa cosa l'abbiamo commentata tutti e non va bene. Non si può cambiare ma c'è poco da dire, è una pazzia. Va accettata ma tutti gli allenatori impazziscono, ti toglie delle certezze. Aspetti e non aspetti. Tutti vogliono avere giocatori più forti, a volte si può, altre no». Gli attuali capitoli aperti della Juve sono noti. Salutato definitivamente Douglas Luiz , alla Continassa fanno la conta dei centrocampisti e, almeno per ora, la mediana può anche rimanere così. Resta in piedi l'opzione per Matt O'Riley , ma il Brighton ha deciso che non basterà un prestito ma solo un titolo definitivo per la stessa cifra (30 milioni) appena ricevuta dalla cessione del brasiliano. C'è una suggestione Adrien Rabiot mentre resistono le altre piste ma è possibile un'opportunità last minute magari poco costosa.

Juve incartata su Kolo Muani a causa di Vlahovic

Intanto permane l'immobilità sul fronte attacco. Il Milan ha mollato Vlahovic e preso Boniface, dunque la Juve è incartata anche su Kolo Muani. Se è vero che il Psg ha alzato l'asticella e non vuole una minusvalenza, dall'altra c'è un nuovo scenario probabile che vede la permanenza in bianconero del serbo, iscritto a bilancio per 38 milioni tra ingaggio e ammortamento. Quasi tutti in casa Juve tifano sorprese dell’ultimo minuto, cioè la settimana prossima, quando le big cercheranno di concludere il proprio mercato e potranno prendere in considerazione la situazione di Vlahovic. In Premier c'è il Liverpool, o il Newcastle se venderà Isak, eventualmente il Barcellona che ha solo Lewandowski come centravanti di ruolo.

Juve, anche Nico Gonzalez è in bilico

L'altro tappo al mercato è poi rappresentato da Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid è protagonista di un tira e molla, con Nahuel Molina sullo sfondo, ma i bianconeri preferirebbero incassare soldi e poi spostarsi su Edon Zhegrova, più offensivo e più jolly rispetto all'argentino. L'accordo con il giocatore ci sarebbe già per un quinquennale da 2,5 milioni di euro circa, manca quello con il Lilla che realisticamente può arrivare per 15 più 5 di bonus, sebbene le prime richieste fossero lievemente più alte. Lo stesso kosovaro non ha intenzione di rinnovare il contratto che scade fra 12 mesi: è l'ultima possibilità per i francesi di non replicare una sorta di caso-David, arrivato a parametro zero proprio alla Juve quest'estate. Altre trattative: per Lloyd Kelly c'è un interesse forte del Crystal Palace, che potrebbe cedere presto Marc Guehi. Gioca in Europa dopo avere vinto la Fa Cup (e il Community Shields), potrebbe essere un'opportunità per tornare in Premier. Il Cagliari sta cercando di anticipare Parma e Genoa per Facundo Gonzalez, progressi per Arthur al Gremio.