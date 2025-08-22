Juventus, è ufficiale il passaggio di Douglas Luiz al Nottingham Forest

Si sblocca il mercato in uscita della Juventus: è finalmente ufficiale il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Dopo una trattativa protrattasi per qualche settimana, i club hanno trovato l'accordo per il ritorno in Premier League del centrocampista brasiliano, che era già stato di proprietà del Manchester City tra il 2017 e il 2019, prima di mettersi in mostra nell'Aston Villa, attirando l'attenzione proprio dei bianconeri.
Prestito con diritto, 'quasi' obbligo, di riscatto
Il 27enne ex nazionale verdeoro, passa agli inglesi con la formula del prestito oneroso da 3 milioni, con diritto di riscatto, che però al realizzarsi di determinate condizioni, si tramuterebbe in obbligo, per una cifra fissata a 28,5 milioni di euro. Pochi rimpianti per la Juve, che non ha mai avuto a disposizione il vero Douglas Luiz e che ora deve risolvere gli altri nodi di mercato, a partire dal destino di Nico Gonzalez e Vlahovic.