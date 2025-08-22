Juventus, è ufficiale il passaggio di Douglas Luiz al Nottingham Forest

Si sblocca il mercato in uscita della Juventus: è finalmente ufficiale il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Dopo una trattativa protrattasi per qualche settimana, i club hanno trovato l'accordo per il ritorno in Premier League del centrocampista brasiliano, che era già stato di proprietà del Manchester City tra il 2017 e il 2019, prima di mettersi in mostra nell'Aston Villa, attirando l'attenzione proprio dei bianconeri.