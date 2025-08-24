Vlahovic rebus di mercato della Juve: pressing per Kolo Muani

TORINO - La quiete prima della tempesta. Soprattutto sul mercato, perché la Juventus deve risolvere la situazione dei vari esuberi in otto giorni, entro le 20 del prossimo primo settembre. Partendo da Dusan Vlahovic, per cui si avvicina il momento da dentro o fuori: il Milan rimane sullo sfondo specie dopo l'indecisione su Boniface e non è detto che, in ogni caso, possa cercare di acquistare due attaccanti e non solamente uno. Lì però servirebbe una buonuscita importante per il centravanti e i suoi agenti, mentre la valutazione è di circa 35 milioni. Soggetta a decremento, perché è evidente che Igor Tudor preferirebbe avere Kolo Muani da alternare con Jonathan David, attualmente il titolare del reparto. Per il francese la richiesta (poco sotto i 70) continua a essere considerata troppo alta per una Juve che vorrebbe chiudere intorno ai 50 milioni, mentre l'accordo con il calciatore c'è già da tempo. Il Paris Saint Germain è infastidito da settimane per il prolungarsi della trattativa, ma non ha il coltello dalla parte del manico e probabilmente dovrà scendere a patti, aprendo a una cifra inferiore (oppure una formula differente).
Le alternative per l'attacco
L'alternativa Lois Openda non è certamente più semplice, visto che il Lipsia ha già ceduto Benjamin Sesko in questa estate e per Xavi Simons c'è il Chelsea che sta premendo. A liberare eventualmente il belga potrebbe esserci il ritorno di Christopher Nkunku che può essere un'occasione per chiunque in quest'ultima settimana (e durante la prima parte di 2025 era stato seguito dagli osservatori bianconeri).
Nico Gonzalez in uscita
Poi Nico Gonzalez, che rimane in uscita e potrebbe pensare a decurtarsi lo stipendio pur di giocare nell'Atletico. Qualora dovesse partire il domino Lookman può rientrare nelle scelte di casa Atalanta - avendo il Decreto Crescita vanta uno stipendio agevolato - poiché era già stato trattato un anno fa, così come piace a Gian Piero Gasperini che, però, in quella zona è già coperto. Qualora fosse Madrid il suo approdo non è da escludere lo scambio con Nahuel Molina, argentino che oramai ha perso il posto da titolare (ieri schierato Marcos Llorente) e può essere la chiave. L'idea bianconera contempla un giocatore che possa interpretare più ruoli sull’esterno, quindi possono ripartire i contatti con il Lille per Edon Zhegrova, in scadenza fra un anno e valutato 20 milioni. Facundo Gonzalez piace al Cagliari che ora è in pole rispetto alle altre, per Lloyd Kelly c'è la possibilità Crystal Palace, Arthur è più vicino al Gremio, Tiago Djalò potrebbe essere un'opportunità anche dopo l'1 settembre, visto che interessa al Besiktas. Nelle scorse ore un intermediario ha proposto Ilkay Gundogan, in tribuna ieri contro il Tottenham. Per Guardiola non è più indispensabile e può liberarsi dal Manchester City abbastanza facilmente, visto che ha solo dieci mesi di contratto. Ci pensa anche il Galatasaray, ma dopo la cessione di Douglas Luiz può essere un colpo last minute (e low cost).
