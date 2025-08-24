Vlahovic rebus di mercato della Juve: pressing per Kolo Muani

Nico Gonzalez in uscita

Poi Nico Gonzalez, che rimane in uscita e potrebbe pensare a decurtarsi lo stipendio pur di giocare nell'Atletico. Qualora dovesse partire il domino Lookman può rientrare nelle scelte di casa Atalanta - avendo il Decreto Crescita vanta uno stipendio agevolato - poiché era già stato trattato un anno fa, così come piace a Gian Piero Gasperini che, però, in quella zona è già coperto. Qualora fosse Madrid il suo approdo non è da escludere lo scambio con Nahuel Molina, argentino che oramai ha perso il posto da titolare (ieri schierato Marcos Llorente) e può essere la chiave. L'idea bianconera contempla un giocatore che possa interpretare più ruoli sull’esterno, quindi possono ripartire i contatti con il Lille per Edon Zhegrova, in scadenza fra un anno e valutato 20 milioni. Facundo Gonzalez piace al Cagliari che ora è in pole rispetto alle altre, per Lloyd Kelly c'è la possibilità Crystal Palace, Arthur è più vicino al Gremio, Tiago Djalò potrebbe essere un'opportunità anche dopo l'1 settembre, visto che interessa al Besiktas. Nelle scorse ore un intermediario ha proposto Ilkay Gundogan, in tribuna ieri contro il Tottenham. Per Guardiola non è più indispensabile e può liberarsi dal Manchester City abbastanza facilmente, visto che ha solo dieci mesi di contratto. Ci pensa anche il Galatasaray, ma dopo la cessione di Douglas Luiz può essere un colpo last minute (e low cost).