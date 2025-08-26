Juve, ufficiale il prestito di Arthur al Gremio: il comunicato

Arthur saluta nuovamente la Juventus e si trasferisce in prestito al Gremio . Il centrocampista classe '96 torna in patria, con l'obiettivo di rimettersi in gioco dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. Nella seconda parte dell'annata 2024/25, ha giocato in Liga con i colori del Girona, collezionando un totale di 15 apparizioni.

Juve, ufficiale la cessione di Arthur: va in prestito al Gremio

Questo l'annuncio ufficiale della Juve, a margine dell'affare che ha portato Arthur a vestire la maglia del Gremio: "È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio - si legge nella nota della società bianconera -. Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto. A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano. In bocca al lupo per questa avventura Arthur!".