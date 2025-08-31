Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve scatenata nelle ultime ore di mercato: è fatta per Zhegrova, Nico Gonzalez va all'Atletico Madrid

Dentro il kosovaro dal Lille, ai saluti l'argentino: lo aspetta il Cholo Simeone
Juve scatenata nelle ultime ore di mercato: è fatta per Zhegrova, Nico Gonzalez va all'Atletico Madrid
1 min

Operazioni in entrata e in uscita per la Juventus in queste ultime ore di mercato. L’Atletico Madrid ha infatti trovato l’intesa definitiva per Nico Gonzalez: l’operazione si sta chiudendo con un prestito che prevede un’opzione di riscatto destinata a trasformarsi in obbligo, per una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro.

Atletico, fatta per Nico Gonzalez

Il centrocampista argentino aveva espresso chiaramente la volontà di vestire la maglia rojiblanca, e ora l’affare è ufficialmente pronto ad andsre in porto.

Juventus, in arrivo Zhegrova

In parallelo, la Juventus ha chiuso per l’arrivo di Edon Zhegrova dal Lille. L’attaccante kosovaro, classe 1999, si trasferisce a titolo definitivo in bianconero per una somma che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il giocatore ha spinto con decisione per il trasferimento in bianconero e nella mattinata di domani atterrerà a Torino, accompagnato dal suo agente, per le visite mediche e la firma del contratto.

