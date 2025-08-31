Juve scatenata nelle ultime ore di mercato: è fatta per Zhegrova, Nico Gonzalez va all'Atletico Madrid

Operazioni in entrata e in uscita per la Juventus in queste ultime ore di mercato . L’ Atletico Madrid ha infatti trovato l’intesa definitiva per Nico Gonzalez : l’operazione si sta chiudendo con un prestito che prevede un’ opzione di riscatto destinata a trasformarsi in obbligo , per una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro .

Atletico, fatta per Nico Gonzalez

Il centrocampista argentino aveva espresso chiaramente la volontà di vestire la maglia rojiblanca, e ora l’affare è ufficialmente pronto ad andsre in porto.

Juventus, in arrivo Zhegrova

In parallelo, la Juventus ha chiuso per l’arrivo di Edon Zhegrova dal Lille. L’attaccante kosovaro, classe 1999, si trasferisce a titolo definitivo in bianconero per una somma che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il giocatore ha spinto con decisione per il trasferimento in bianconero e nella mattinata di domani atterrerà a Torino, accompagnato dal suo agente, per le visite mediche e la firma del contratto.