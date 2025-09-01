Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve, Zhegrova al J-Medical per le visite di idoneità

L'attaccante kosovaro arriva a Torino a titolo definitivo: i dirigenti bianconeri hanno chiuso l'operazione pagando per il suo cartellino 20 milioni al Lille
1 min

TORINO - Ultimo giorno di mercato e straordinari per i medici dello J-Medical dove sono attesi gli ultimi acquisti bianconeri. Da pochi minuti, nel centro medico della Juventus è arrivato l’attaccante albanese Edon Zhegrova per sostenere le visite di idoneità sportiva. Ma in mattinata è atteso anche Lois Openda, altro attaccante della Juve acquistato nel blitz notturno di Comolli.

Il profilo di Edon Zhegrova

Edon Zhegrova - classe 1999 - è stato acquistato dal Lille per 20 milioni di euro. L’attaccante era a scadenza di contratto. In carriera, oltre alla maglia del Lille, ha vestito quelle di Genk e Basilea. Nel 2018 è stato convocato dalla nazionale del Kosovo, fin qui ha collezionato 42 presenze con 5 reti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

