Juve, Zhegrova al J-Medical per le visite di idoneità

TORINO - Ultimo giorno di mercato e straordinari per i medici dello J-Medical dove sono attesi gli ultimi acquisti bianconeri. Da pochi minuti, nel centro medico della Juventus è arrivato l’attaccante albanese Edon Zhegrova per sostenere le visite di idoneità sportiva . Ma in mattinata è atteso anche Lois Openda, altro attaccante della Juve acquistato nel blitz notturno di Comolli.

Il profilo di Edon Zhegrova

Edon Zhegrova - classe 1999 - è stato acquistato dal Lille per 20 milioni di euro. L’attaccante era a scadenza di contratto. In carriera, oltre alla maglia del Lille, ha vestito quelle di Genk e Basilea. Nel 2018 è stato convocato dalla nazionale del Kosovo, fin qui ha collezionato 42 presenze con 5 reti.